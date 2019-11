Optreden van Trekzakgroep Spilersnocht uit Drachten in de Parkflat Stadsfenne

Sneek – Zondagmiddag 24 november a.s. 15.30 uur, is er een optreden van Trekzakgroep Spilersnocht uit Drachten op in de Parkflat Stadsfenne. De zaal is open vanaf 15.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Trekzakgroep Spilersnocht bestaat uit 11 personen en heeft in de loop der jaren een gevarieerd programma opgebouwd, bestaande uit instrumentale- en meezingnummers uit het Nederlandse, Friese en Ierse repertoire. Een aantal zangteksten zijn in een map gebundeld, zodat het publiek mee kan zingen. Met name de herkenning van de liedjes, veelal uit grootmoedertijd, zorgen voor een ‘terug in de tijd gevoel’ en een gezellige sfeer. De groep treedt dan ook regelmatig op voor ANBO, verpleeg- en verzorgingshuizen en ouderensozen.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor een gezellige meezingmiddag! .