Sinterklaasintocht IJlst op zaterdag 23 november

IJlst – Zaterdag 23 november begint het voorprogramma van de intocht op de kade in het centrum van IJlst (Galamagracht) om 13.30 uur

Om ongeveer 14.00 uur zal Sinterklaas daar aankomen aan de kade bij de voormalige fabriek van Nooitgedagt, waar hij zal worden ontvangen door wethouder Gea Wielinga. De intocht zal ook dit jaar muzikaal worden begeleid door Gaatze Bosma. Het belooft een spannende intocht te worden!

Na ontvangst zullen Sinterklaas en zijn Pieten lopend naar de Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’ gaan. Tijdens deze wandeling heeft Sinterklaas dan alle tijd om de kinderen persoonlijk gedag te zeggen. Van 15.00-15.45 uur is er voor de kinderen van groep 1 t/m 4 een programma in de Stadsherberg.

Let op: Wegens veiligheidsvoorschriften kunnen alleen kinderen met een sinterklaasbutton van school in de Stadsherberg worden toelaten. De Sinterklaasintocht in IJlst wordt mede mogelijk dankzij sponsors en donateurs.