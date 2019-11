Oud-leerling Olaf Koens deelt ervaringen tijdens vijfde Bogerman lezing

Sneek – Op maandagmiddag 25 november verzorgt Olaf Koens, oud-leerling van csg Bogerman in Sneek, een lezing voor bijna 250 bovenbouwleerlingen van het vwo. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar wordt de lezing door csg Bogerman georganiseerd. In voorgaande edities hebben verschillende alumni de leerlingen inspirerend toegesproken.

Journalist en schrijver Olaf Koens, geboren in Châtillon-sur-Seine, groeide op in Friesland en volgde zijn middelbare schoolopleiding op csg Bogerman in Sneek. In 2003 rondde Koens zijn vwo-opleiding succesvol af. Hij vervolgde zijn schoolcarrière met de opleiding Filosofie in Groningen en Brussel. Sindsdien heeft Koens veel bereikt en uitzonderlijke dingen meegemaakt. Zo werd hij in 2007 correspondent voor RTL Nieuws in Rusland en schreef hij voor de Volkskrant. Als een van de eerste journalisten bereikte hij de wrakstukken van de MH17 vliegramp. Momenteel woont hij in Istanbul en trekt hij als verslaggever voor RTL Nieuws door het Midden-Oosten. Hier maakt hij reportages van revoluties en oorlogen. Na zijn schoolcarrière heeft hij drie boeken uitgebracht, die allemaal zijn geïnspireerd op de plekken die hij heeft bezocht.

Met deze succesvolle oud-leerling te gast, wordt het vijfde jaar van de Bogerman lezing opnieuw een bijzondere dag. Tijdens de lezing zal Koens zijn ervaringen delen met de leerlingen. Twee van hen, Emma van Berchum en Jonathan de Jong, zullen Koens interviewen tijdens de interviewronde. De leerlingen Thirza Eelkema en Arjan Homsma zijn op deze dag de presentatoren. De andere leerlingen hebben op hun beurt vragen voorbereid, die zij tijdens de publieksronde aan hem zullen stellen. Op deze manier kan Olaf Koens een inspiratiebron worden voor de leerlingen en hen helpen om een juiste keuze te maken voor een vervolgopleiding.

Het programma duurt van 13.00 tot 15.10 uur. Adres: de aula van csg Bogerman aan Hemdijk 2 te Sneek.