Koude vrijdag

Sneek – We hebben een koude bewolkte vrijdag voor de boeg met een temperatuur die niet verder stijgt dan 5 a 6 graden. Omdat er een matige, af en toe vrij krachtige oost tot noordoostelijke wind staat, voelt het veel kouder aan. Het blijft wel droog, dat is een pluspunt.

Komende nacht blijft het bewolkt en zou er wat lichte regen kunnen vallen. Minimumtemperatuur 2 graden.

Morgen een bewolkte dag met kans op wat lichte regen. De wind waait uit het zuidwesten en neemt in de middag toe tot vrij krachtig. Bij de intocht van Sinterklaas morgenmiddag ligt de temperatuur rond de 6 graden.

Zondag bewolkt, misschien dat we de zon ook nog even zien en het blijft tot de avond droog. De temperatuur 7 graden als maximum. In de avond en nacht volgt regen. De wind waait die dag uit het zuiden, later wordt ze noordoostelijke en is zwak tot matig.

Maandag en dinsdag verlopen regenachtig met op maandag veel wind.

Dirk van der Meer