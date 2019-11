Gemeente Súdwest-Fryslân pakt verkeerscirculatie in binnenstad Sneek aan

Sneek – De gemeente Súdwest-Fryslân heeft samen met bewoners, horeca, ondernemers, boeren, loonbedrijven, LTO, TLN, lokale transporteurs en hulpdiensten gesprekken gevoerd over de verkeerscirculatie in de binnenstad van Sneek. Uit de gesprekken met de belanghebbenden is gezamenlijk een hoofdlijn vastgesteld: een mooiere, leefbare en aantrekkelijkere binnenstad zonder onnodig (groot) verkeer.

Daarbij zijn er een vijftal uitgangspunten vastgesteld. Zo wordt er gekeken of logistiek verkeer op ongewenste tijden en plaatsen efficiënter kan. De hoeveelheid zwaar verkeer door de binnenstad, met name op de Singel en Prins Hendrikkade, moet zoveel mogelijk worden verminderd. Door onnodig verkeer (auto’s die door Sneek rijden) in de binnenstad te weren en parkeren buiten de binnenstad te stimuleren, moet het uiteindelijk veiliger worden voor fietser en voetgangers.

Na instemming van het College worden deze uitgangspunten teruggelegd bij de belanghebbenden. Zij gaan dan middels een bijeenkomst bepalen of zij zich hierin kunnen vinden. Als dat zo is, worden deze uitgangspunten vastgelegd en volgen er enkele onderzoeken. Eind 2019 worden de kaders helder geformuleerd. Op basis hiervan worden concrete maatregelen voorgesteld, welke alvorens met belanghebbenden zijn besproken en afgestemd, uiteindelijk bestuurlijk worden afgestemd in 2020.