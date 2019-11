Gemeente Súdwest-Fryslân organiseert workshop “Samen Doen Verplicht” voor meer grip op je geld

Sneek – In een Facebookbericht van de gemeente Súdwest-Fryslân staat beschreven dat er een workshop wordt georganiseerd. “Kun jij bepalen waar je geld aan opgaat? Wil je financieel rust? Geef je dan op voor de workshop Samen Doen Verplicht, zodat je grip krijgt op wat er met je geld gebeurt!”

Meer informatie vind je hier www.sudwestfryslan.nl/workshopsdv/ . Aanmelden? Stuur dan een mail naar workshopsdv@sudwestfryslan.nl. Na de aanmelding volgt een intake en hoor je op welke dagen je kunt deelnemen.

Inhoud workshop.

De workshop bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur. Het doel van de workshop is;

overzicht krijgen in jouw financiële administratie;

inzicht krijgen in jouw persoonlijke situatie;

grip krijgen op jouw financiën.

Je hoeft geen financieel wonder te zijn. Overzicht, inzicht en uitzicht krijgen doen we samen. Jouw motivatie en inzet is het belangrijkste!

Praktische informatie.

Datum: Volgt na aanmelding

Tijd: 11.00 uur tot 13.30 uur

Locatie: MiXL Martiniplein Sneek, naast de Rabobank

Kosten: Geen, gratis