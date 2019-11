Súdwest-Fryslân voor voorwerkverbod, maar vuurwerkvrijezone komt er niet

Sneek- Er komen voorlopig geen vuurwerkvrije zones in Súdwest-Fryslân, ook al is de gemeente voor een vuurwerkverbod. De reden dat er geen vuurwerkvrije zones komen, is dat de gemeente zegt dat niet te kunnen handhaven. De capaciteit bij de gemeente om op meldingen van overlast af te gaan, is niet groot genoeg.

De gemeente Súdwest-Fryslân is voor een landelijk verbod op zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen en staat achter de landelijke beweging om het afsteken van vuurwerk voor particulieren terug te brengen of zelfs helemaal te verbieden. Maar in de eigen gemeente lukt het niet om een verbod te handhaven. Burgemeester Jannewietske de Vries: “Het is een hele uitgestrekte gemeente, en als er dan kwetsbare plekken zijn binnen die gemeente, dan moet je veel handhavers hebben.”

De gemeente constateerde ook dat de inwoners van Súdwest-Fryslân steeds minder hebben met traditionele viering van oud en nieuw. Het carbidschieten neemt af, het afsteken van vuurwerk ook en er is minder rommel op straat. Volgens de burgemeester gaat het daarom over het algemeen ook goed met oud en nieuw in Súdwest-Fryslân.

Súdwest-Fryslân komt met een campagne om inwoners bewust te maken van de gevaren van vuurwerk en waar mensen liever geen vuurwerk kunnen afsteken. De gemeente wijst hierbij op dierenpensions, zorginstellingen en de omgeving van een hospice.

Bron: www.omropfryslan.nl