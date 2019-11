Aller liefste kinderen,

1 december is het weer zo ver!!



Pepernoten bakken met de bak piet, knutselen met de knutsel piet, spelletjes spelen en grapjes maken met de kluns piet en je ook nog eens laten schminken door mooi maak piet! Wie wil dat nou niet?? Dit kan allemaal bij De Walrus in Sneek van 14.00 uur tot 18.00 uur. De ouders kunnen gezellig om tafel gaan met de koffieleut Piet.

Het is uiteraard wel te hopen dat Ozosnel is meegekomen uit het warme Spanje naar het koude Nederland.