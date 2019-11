Droog maar koud

Sneek-Bewolking overheerst, het blijft droog deze donderdag. De wind waait uit een zuidoostelijke, later oostelijke richting en is meest matig. Ondanks dat de temperatuur 7 graden aangeeft als maximum, is het voor het gevoel een stuk kouder.

Komende nacht bewolkt, droog en daalt de temperatuur naar een 2 a 3 graden.

Morgen neemt de wind toe uit het noordoost tot oosten en wordt matig tot (vrij) krachtig. Hierdoor voelt het kouder aan dat de 6 graden die als maximumtemperatuur wordt behaald. Uit de bewolking kan later wat lichte regen vallen, denk hierbij aan de namiddag/avond.

Het weekend verloopt ook niet geheel droog. Op zaterdag mag Sint en de pieten de paraplu bij de hand houden, er valt die dag af en toe regen Zondag lijkt wel droog te blijven met af en toe wat zon. De temperatuur boekt wel wat winst en komt rond de 8 graden te liggen.

Maandag is het de beurt aan een volgend regengebied, al met al, het blijft herfstig voorlopig.

Dirk van der Meer