Sneek-Ook deze woensdag moeten we rekening houden met enkele buien, tussendoor zien we opklaringen. De wind waait uit het west tot zuidwesten, meest matig. De temperatuur komt rond de 8 graden uit.

Komende nacht zijn er opklaringen en is er boven de weilanden kans op een mistbank. De temperatuur daalt naar een 2 graden en is er grondvorst mogelijk.

Morgen een droge dag en is het half tot zwaar bewolkt. De wind waait uit het zuidoosten, matig, dit bij een temperatuur die niet veel hoger uitkomt dan 7 graden.

Leek het er gisteren nog op dat vrijdag een regendag zou worden, dat lijkt nu allemaal mee te vallen en valt er pas in de avond wat lichte regen. Wel is het die dag bewolkt en staat er een koude oostelijke wind. Een waterkoude dag zullen we maar zeggen, dit met een temperatuur die niet veel hoger uit komt dan 5 a 6 graden.

Het weekend verloopt bewolkt met vooral op zaterdag regen en veel wind. De temperatuur overdag 6 graden, in de nacht 2.

Dirk van der Meer