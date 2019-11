Sneker solarboat team helpt Italië bij verduurzaming

Sneek- Drie Nederlandse solarboat topteams dienden afgelopen maand als voorbeeld voor verduurzaming van de havenstad Taranto in Italië. De teams van New Nexus uit Tynaarlo, DB-20 uit Sneek en de TU Delft gaven vaardemonstraties en deelden hun kennis met de minister van Onderwijs, de studenten en docenten van de Universiteit van Bari, de lokale gouverneur en de burgemeester van Taranto.





Terugdringen vervuiling

De havenstad Taranto, gelegen bovenaan ‘de hak van de laars’, heeft behalve een mooi oud centrum en een marinebasis ook veel vervuilende industrie, waaronder een van Europa’s grootste staalfabrieken. De fabriek en de havens zijn cruciaal voor de werkgelegenheid in de regio en de stad is vastberaden om iets aan de vervuiling te doen. Met de combinatie van duurzame energie en watersport willen de betrokkenen laten zien hoe ze dat willen doen. Zo is de stad in 2026 gastheer van de Middellandse Zee Spelen en zijn er plannen voor een permanent raceparcours voor ‘schone’ watersport.

Continue innovatie nodig

De Nederlandse solarteams waren samen met de organisatie Solar Sport One in Taranto op uitnodiging van het nieuwe Italiaanse solarboat team Blue Matrix. Dit team bestaat uit studenten en een professor van de Universiteit van Bari en wordt gesteund door het bedrijfsleven en de Italiaanse Marine. Om hun, door zonne-energie aangedreven boot de SunRazor01 en de prestaties van deze boot steeds verder te kunnen verbeteren, zijn voortdurend onderzoek en technologische innovaties nodig. De kennis en ervaring die het team hiermee opdoet, kan weer worden ingezet voor het ultieme doel: het beschermen van het milieu in de omgeving van Taranto.

Kennisdeling

De topteams uit Nederland beschikken al over deze kennis en ervaring en deelden dit onder andere via presentaties op de Universiteit van Bari. De TU Delft had speciaal ontworpen ‘foils’ mee, vleugels waarmee als het ware op het water gevlogen kan worden. New Nexus en DB-20 hadden hun eigen boot mee, waar studenten zich door konden laten inspireren.

Opwarmertje

Met een uitgebreide demonstratie door de oude stad van Taranto aan de voet van het Castello Aragonese en onder de beeldbepalende brug Ponte Girevol, trokken de boten ook bij de inwoners veel belangstelling. Een mogelijk opwarmertje voor volgend jaar, want burgemeester Rinaldo Melucci maakte aan Solar Sport One kenbaar dat hij volgend jaar graag een van de wedstrijden binnen de internationale competitie in Taranto zou houden.

DB-20 Solar Boat Racing Team

De 3 eigenaren van de DB-20, Polynautic b.v. ,Eitze Dijkstra Jachtschilder en Vripack, zien het als hun plicht om studenten op de best mogelijke manier voor te bereiden voor de toekomst. Om daad bij het woord te voegen heeft Polynautic de boot geproduceerd van koolstofvezel, en stellen ze de V20 genaamd DB-20 beschikbaar voor studenten om te innoveren. Met als drijvende kracht Polynautic, in het dagelijks leven werkzaam binnen de jachtbouw waarvoor het polyester en carbon producten vervaardigd, probeert het team van DB-20 Solar Boat Racing de V20 iteratief te verbeteren. Het team staat voor innovatie en gebruikt hun kennis en nieuwe productietechnieken om te innoveren binnen de V20. Het team heeft afgelopen seizoen door middel van 3D-printing eigen draagvleugels ontwikkeld en geproduceerd, gebruikmakend van de faciliteiten bij Polynautic. Ook ontstaan er de eerste spin-offs richting de industrie, dit doen zij samen met Vripack. Komend seizoen ligt de focus op hun eigen ontwikkelde vleugels en een volledig nieuwe aandrijflijn, hiermee hoopt het team de concurrentie voorbij te kunnen varen. Het team heeft al mee mogen doen aan veel prachtige Solar Sport One races, zowel in Nederland als in het buitenland. Zo hebben ze bijvoorbeeld al geracet in Monaco.

Meer info: https://www.facebook.com/DB20RacingTeam/

www.instagram.com/DB20SolarBoat/