Sneek- Een onstabiel weertje hebben we komende 36 uur. Momenteel zien we een buienlijn langs de kust, daarin komt onweer en hagel voor. Deze buien trekken in de loop van de morgen meer het binnenland in, zodat we deze dinsdag rekening moeten houden met enkele buien. Ook zijn er opklaringen bij een toenemende wind uit het zuidwesten, matig tot (vrij) krachtig, in een bui windstoten. De temperatuur komt rond de 8 graden uit.

Komende nacht trekken er enkele buien over, minimumtemperatuur 4 graden. De wind blijft stevig doorblazen.

Morgen opnieuw een dag met enkele buien, tussendoor ook opklaringen. Wind zuidwestelijk, eerst nog matig tot (vrij) krachtig. De temperatuur 8 a 9 graden.

Donderdag verloopt meest bewolkt, met een beetje mazzel blijft de regen ten zuiden en houden we het in onze provincie droog, temperatuur 7 graden als maximum.

Vrijdag moeten we er wel aan geloven, het is die dag bewolkt met af en toe regen. Met een oostelijke wind wordt het niet veel warmer dan 6 graden, een waterkoude dag.

Dirk van der Meer