‘500 boeren in Súdwesthoeke dupe van uitbreiding natuurgebied Aldegeaster Brekken’

Sneek- Maar liefst 500 boeren en andere bedrijven in de Súdwesthoeke van Fryslân komen volgens landbouworganisatie LTO Noard in grote problemen als minister Schouten ook een deel van het merengebied extra bescherming geeft. De minister wil nieuwe beschermingsdoelen vastleggen over honderd Natura 2000-gebieden.

De Aldegeaster Brekken zouden een zwaardere status krijgen en dat kan de Súdwesthoeke in een stikstofcrisis storten, denkt LTO. In dat gebied hoeven nu nog geen gebieden te worden beschermd tegen stikstof, maar als de minister ook trilveen en veenbossen op de lijst van natuurgebieden zet, dan moet dat wel.

LTO Noord heeft een brandbrief naar de minister gestuurd. Daarin schrijft de organisatie dat er een ‘gedegen afweging van belangen’ moet zijn. De LTO denkt ook dat de bouwwerkzaamheden aan de Afsluitdijk gevaar oplopen door de aanwijzing.

“We vinden dat er alleen een ecologische afweging wordt gemaakt, maar geen economische afweging”, zegt Peet Sterkenburgh van LTO Noord.

Gedeputeerde: het Rijk bepaald

500 boeren lijkt gedeputeerde Johannes Kramer “een beetje sterk, maar het zou kunnen”. Hij zegt dat de provincie hierin niets hebben te zeggen, maar dat de bevoegdheid bij het Rijk ligt. “Die wijst Natura 2000-gebieden aan. Daarbij bepalen ze ook welke soorten beschermd moeten worden, qua beesten en planten.”

Kramer vindt het goed dat boeren een brandbrief naar de minister sturen. “Want ik kan me voorstellen dat de boeren angstig zijn. De minister moet haar handtekening nog zetten.”

Voor 1 december moet de provincie met meer stikstofmaatregelen komen, al wil Kramer zich niet vastpinnen aan die deadline. “We gaan de gesprekken aan. Bescherming van de natuur is heel belangrijk, maar er is ook een economisch belang. Dat raakt elkaar nu hard. Die discussie moet op landelijk niveau plaatsvinden. Maar wat er ook gebeurt, de Friese situatie moet erbij passen.”

