Vanmiddag regen

Sneek-We hebben een week voor de boeg welke aan de koude kant verloopt met in de nacht een temperatuur die dicht bij het vriespunt ligt. De eerste dagen geregeld buien of regen over, tussendoor is er ruimte voor de zon.

Is het vanmorgen nog bewolkt maar droog, vanmiddag trekt er een regenzone over en in de avond vallen er enkele buien. De wind neemt toe, matig tot krachtig, eerst zuidoostelijk, later zuidwest. In buien moeten we rekening houden met windstoten, hagel en zelfs een klap onweer is mogelijk. Met een maximumtemperatuur van 7 graden een waterkoude dag.

Komende nacht enkele buien bij een doorstaande wind. Minimumtemperatuur 4 graden.

Morgen enkele buien, ook enkele opklaringen en de zuidwestelijke wind blijft stevig doorwaaien en kan zelfs in de namiddag tijdelijk hard worden. Temperatuur opnieuw een 7 graden.

Woensdag doet de zuidwestenwind het rustiger aan, wel overheerst de bewolking en kan er een bui vallen. Met 8 a 9 graden is het die dag iets zachter.

Dirk van der Meer