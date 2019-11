Een nieuw aanzicht voor woningen Frittemaleane Sneek

Sneek- In opdracht van woningcorporatie Accolade vervangt Talen Vastgoedonderhoud de gevels van 81 woningen aan de Frittemaleane in Sneek. Accolade kiest voor een duurzaam, glad materiaal. Dit product kan tegen verschillende weersomstandigheden. De investering is € 776.000 inclusief btw.

Energiezuinig

De oude isolatie in de gevel vervangt Talen voor nieuwe isolatie met een hogere isolatiewaarde. Ook geluid wordt zo gedempt. Luuk van der Wal, medewerker Wijken & Buurten vertelt: ‘De levensduur van de gevels was op. De groene aanslag zat overal. Met dit nieuwe, duurzame materiaal krijgen de woningen weer een nette en moderne uitstraling.’

Planning

Ook de bekleding van de balkons laat Accolade vervangen. Talen Vastgoedonderhoud verzorgt daarnaast het schilderwerk en repareert houtrot. Verder pakken ze het voegwerk en de hemelwaterafvoeren aan. Het werk is eind april 2020 klaar.