Oeletoeters verwelkomen de nieuwe Prins: Elroy de Eerste

Sneek – Op zaterdagavond 9 november 2019, om 11 over 11, is onder grote belangstelling van vele nieuwsgierige Sneekers de Nieuwe Hoogheid van Carnavalsvereniging de Oeletoeters gepresenteerd. Elroy van der Meer is dit jaar de Prins Carnaval van Drabbelterp. Hij wordt daarbij ondersteund door zijn Hofdame Margriet (Balk), Secondanten Haye (van der Meeren) en Martijn (Ruis).

Prins Elroy 1e (39) is de kleinzoon van Piet van der Meeren, die in 1973 benoemd werd als Prins Peer 1e en daarmee de allereerste Stadsprins van Drabbelterp werd. De Prins der Oeletoeters wordt gekozen door de oud-Prinsen die rond juli in het geheim een nieuwe Prins kiezen. Tot afgelopen zaterdag tastten de nieuwsgierigen nog in het duister maar nu is de nieuwe hoogheid eindelijk bekend. Tijdens de feestelijke avond werd de Prins en zijn Gevolg op spectaculaire wijze onthuld.

Ook het Jeugdhof kreeg een nieuwe Hoogheid. Jeugdprins Jurre de Eerste mag samen met Page Boudina en Secondant Thomas de scepter zwaaien bij het zeer actieve jeugdhof. Jurre wilde al heel lang Jeugdprins worden en hij is dan ook erg blij om nu dan eindelijk Jeugdprins te mogen zijn.

Carnavalsvereniging de Oeletoeters zijn helemaal in hun nopjes met de nieuwe Hoogheden en hun gevolg. Dit jonge enthousiaste team zal borg staan voor tal van activiteiten die de Oeletoeters organiseren bij scholen, verzorgingshuizen, het muziekfestival, de Carnavalsmis en de Carnavalsoptocht. Sluit aan bij de bonte Carnavalskaravaan! Volg de Oeletoeters op facebook en mis niks van dit prachtige feest voor iedereen!

Voor meer informatie: www.oeletoeters.nl en facebook: C.V. De Oeletoeters.

Foto: Jan Douwe Gorter