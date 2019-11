Nachtelijke afsluiting A7 tussen Zurich en Witmarsum

Zurich/Witmarsum – In de nacht van zondag 10 op maandag 11 november wordt de A7 tussen 21.00 uur 06.00 uur afgesloten voor verkeer richting Bolsward in verband met herstelwerkzaamheden. Zodra de werkzaamheden afgerond zijn, gaat de weg weer open. In het kaartje hiernaast kunt u de omleidingsroute vinden. Onze excuses voor het ongemak.

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân wordt door Bouwconsortium Zuiderzeewind gebouwd in het noordelijk deel van het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk nabij Breezanddijk. Het windpark omvat 89 turbines van 4,3 MW, die in een clustervorm worden geplaatst. Het is wereldwijd het grootste windpark dat in een binnenwater wordt gebouwd. Met een vermogen van 382,7 MW levert Windpark Fryslân voldoende energie voor ongeveer 500.000 huishoudens. Het windpark draagt voor ruim 70% bij aan de Friese doelstelling van 530,5 MW windenergie in 2020. In 2020 leveren de eerste windturbines van het windpark naar verwachting al stroom. In 2021 is het windpark volledig operationeel. Kijk voor meer informatie op: www.windparkfryslan.nl.

Meer informatie en Loket Afsluitdijk

Windpark Fryslân, Rijkswaterstaat, bouwconsortium Levvel en de regionale overheden (De Nieuwe Afsluitdijk) hebben gezamenlijk het “Loket Afsluitdijk” ingericht. Hier kan men terecht voor alle vragen en suggesties over de werkzaamheden op de Afsluitdijk. T: 0800-6040 en E: loket@deafsluitdijk.nl.