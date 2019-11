Filosofisch Café Sneek met Jannah Loontjes

Sneek – Filosofe Jannah Loontjes houdt op 19 november een lezing in het Filosofisch Café Sneek. Vanaf 20.00 uur zal zij in zalencentrum “De Walrus” het onderwerp “Als het over liefde gaat” op filosofische wijze behandelen. In deze lezing zal Jannah zich buigen over de vraag wat het betekent om “vrij” te zijn. Dit naar aanleiding van haar meest recente boek “Als het over liefde gaat”.

Met haar geliefde ging zij al wandelend door Umbrië op zoek naar een gevoel van vrijheid, in het wandelen én in de liefde. Hoe deed dat haar nadenken over verschillende filosofische definities van en overpeinzingen over vrijheid? Als schrijfster voor o.a. het Filosofisch Magazine werpt zij in haar column de volgende vragen op: Is het ritme van het dagelijkse typen achter een schrijfbureau een grotere vrijheid dan vakantie vieren? Hoe kunnen we de dwang van schoolvakanties, gewoontes en verwachtingen met een eigen verantwoordelijk leven en in vrijheid met een eigen keuze bewerkstelligen? Is vrijheid de kern van onze menselijkheid; hoe neem je als mens de verantwoordelijkheid voor je eigen leven op? Als ik er voor kies niet met mijn geliefde samen te wonen; kan dit dan als voorbeeld gelden voor andermans relaties en vormen van samenleven? Waarom is het antwoord op deze vragen vaak zo benauwend?Jannah Loontjes is schrijfster, dichteres en filosofe. Zij promoveerde op haar proefschrift Popular Modernism. Ze geeft les en schrijft o.a. voor Trouw, De Groene Amsterdammer en NRC.

Foto: Martin Dijkstra