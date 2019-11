Rustig weertje

Sneek – De wind is vrij rustig vandaag en komend weekend. Wel vormt zich in de nacht laaghangende bewolking welke overdag lang kan blijven hangen.

Deze vrijdag valt het mee met de bewolking, het zonnetje is er flink bij. Het blijft vandaag droog en bij een zwakke, af en toe matige zuidwest tot zuidelijke wind, wordt de maximumtemperatuur 9 graden.

Komende nacht eerst opklaringen, later bewolking en is er kans op mist. De temperatuur daalt naar een 2 graden en is er vorst aan de grond mogelijk.

Morgen hebben we eerst last van bewolking en de zon zou het de rest van de dag wel eens flink moeilijk hebben. Uit de bewolking kan later zelfs een buitje vallen. Wind staat er nauwelijks uit het zuiden, het wordt niet warmer dan een graadje of 8.

Zondag heeft de zon iets meer kans en blijft het die dag droog. De wind eerst zwak, later op dag wordt ze matig en draait van zuidwest naar noordwest. Aan de temperatuur verandert niets, opnieuw een 8 graden. Maandag een waterkoude dag, 7 graden als maximum. De wind neemt toe uit het zuidwest tot zuiden, het is bewolkt en in de namiddag of avond volgt regen.

Dirk van der Meer