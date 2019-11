Rio uit Japan zoekt een gastgezin in Sneek

Sneek – Afgelopen augustus is Rio naar Nederland gekomen om aan haar avontuur te beginnen in Nederland. Net zoals vele andere buitenlandse studenten is zij hier gekomen om via het High School Holland programma van Travel Active een uitwisselingsjaar te doen. De 16-jarige Rio gaat met veel plezier naar het Bogerman College in Sneek en zit op het moment bij een tijdelijk gastgezin waar ze niet langer kan blijven. Om die reden zoeken wij voor haar een gastgezin in Sneek of omgeving die haar tot aan de zomervakantie een warm onderkomen wil bieden.

Bent u geschikt als gastgezin?

Veel gastgezinnen die deelnemen aan het programma zijn nieuwsgierig naar de leefgewoonten van iemand uit een ander land of vinden het leuk om ook hun eigen kinderen een stukje buitenlandse cultuur mee te geven. U draagt bij aan een onvergetelijke ervaring voor uw gezin, maar ook voor de internationale student die zijn/haar eigen horizon enorm verbreedt. Tijdens het verblijf in Nederland staan de studenten en gastgezinnen onder begeleiding van een Local Coordinator van Travel Active.

Bij een culturele uitwisseling gaat het vooral om de betrouwbaarheid, gezelligheid en het enthousiasme binnenshuis. Travel Active vindt het belangrijk dat u als gezin open staat voor een andere cultuur en een culturele ervaring.

Meer informatie?

Wilt u Rio een thuis bieden? Neem dan contact op met de Local Coordinator in Sneek Corien Bijl. Telefoonnummer: 06-13694979 of e-mail: corien.bijl@travelactive.org

Op de website https://www.travelactive.nl/high-school-holland vindt u meer informatie over het worden van gastgezin en stellen onze internationale studenten zich aan u voor!