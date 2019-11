Bewolkt, vanmiddag regenachtig

Sneek- Vandaag nog een dagje dat we door de zure appel heen moeten bijten wat regen aangaat, vanaf morgen hebben we een aantal dagen met droog weer te pakken met geregeld het zonnetje erbij.

Vandaag dus nog nattigheid. Vanmorgen kan er uit de toenemende bewolking al een buitje vallen, vanmiddag bereikt ons actievere regen. De wind waait uit het zuidoosten, zwak tot matig, bij een maximumtemperatuur van 9 graden.

Vanavond en vannacht vanuit het zuiden opklaringen en koelt het af naar een 3 graden.

Morgen hebben we dan het betere weer, het zonnetje schijnt, ook wat bewolking en bij een zuidelijke wind wordt het een 8 graden. Nemen we het weekend mee, dan zien we dat ook zaterdag en zondag droog verlopen met opklaringen. Overdag ligt de temperatuur rond de 8 graden, in de nacht 2 graden met kans op vorst aan de grond. Mogelijk dat er in de nacht wat mist ontstaat welke ook in de ochtend nog problemen kunnen geven voor het verkeer. Overdag waait er meest een zuidelijke wind, zwak, af en toe matig.

Dirk van der Meer