Sneek- De regen is naar het zuidoosten weggetrokken en enkele opklaringen zijn er voor in de plaats gekomen. Dit weerbeeld houden we vandaag, wolken en enkele opklaringen. Verder is er kans op een buitje voor onze regio. Wind noordwestelijk, zwak, af en toe matig, temperatuur 10 graden als maximum.

Komende nacht raakt het weer bewolkt, minimumtemperatuur 4 graden.

Morgen een bewolkte dag en valt er geregeld (lichte) regen. De wind zuidoost tot zuid, zwak tot matig bij een temperatuur die rond de 8 graden komt te liggen.

Vrijdag houden we het droog en zijn er opklaringen, zaterdag wordt de kans op een buit weer wat groter. Zondag meest bewolkt en gaat het vanuit het westen weer regenen. De temperatuur 8 graden bij een meest zuidelijke wind.

Dirk van der Meer