Later op de dag weer regen

Sneek-Het blijft komende dagen onstabiel met geregeld wat nattigheid. De temperatuur ligt overdag eerst rond de 10 graden, later wat lager.

Vandaag verloopt meest bewolkt met later op de dag vanuit het noorden regen. Er wordt tot morgenochtend een 5-tal millimeters verwacht. De temperatuur komt vandaag op een 10 a 11 graden uit bij niet al te veel wind. Is deze eerst zuidelijk, later wordt ze noordelijk en neemt dan wat toe.

Komende nacht eerst regen, later een enkele opklaring, een bui blijft mogelijk. Minimumtemperatuur 5 graden.

Morgen overheerst de bewolking, met een beetje mazzel houden we het droog. De wind waait uit het noordwesten en is zwak tot matig. Temperatuur 9 graden.

Donderdag een dag met regen en staat er een stevige wind uit het zuidoosten. Het wordt dan 9 graden als maximum. Vrijdag opklaringen en zo goed als droog. met 8 graden als maximum is het iets kouder.

Dirk van der Meer