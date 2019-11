Kans op wat regen

Sneek- Komende dagen maakt de zon niet echt veel kans oftewel bewolking overheerst en is er geregeld kans op nattigheid. Eind deze week krijgt het zonnetje meer kans en zien we de temperatuur wat dalen, dit vooral in de nachten.

Vandaag bewolkt en daaruit valt af en toe wat regen. De wind waait uit een zuidelijke richting, zwak, af en toe matig. De temperatuur komt rond de 10 graden uit.

Komende nacht verloopt meest bewolkt met een minimumtemperatuur van 6 graden. Mocht er een opklaring overkomen, dan hebben we gelijk kans op mist.

Morgen overheerst de bewolking met eerst nog kans op mist, vooral later op de dag wordt de kans op lichte regen weer groter. Wind draait van zuid naar noord later op de dag. De temperatuur 10 graden.

Woensdag opnieuw een bewolkte dag met in de morgen wat lichte regen. De wind waait uit het noorden en de temperatuur ligt rond de 9 graden. Donderdag een regendag zoals het nu lijkt.

Dirk van der Meer