De Phéron Memory Box helpt bij het verlies en afscheid van een baby  

Sneek- Jaarlijks overlijden er voor, tijdens of na de bevalling gemiddeld vier baby’s per dag in Nederland. De Phéron Memory Box is een liefdevolle geste die ouders inspireert en helpt om tastbare herinneringen te maken. De box is een initiatief van Stichting Phéron om zo ouders en naasten te steunen en in beweging te brengen bij het verlies én afscheid van een baby.

De box (gemiddeld 700 op jaarbasis) wordt momenteel onder begeleiding van zorgverleners in diverse ziekenhuizen overhandigd aan ouders.

Herinneringen helpen

Ervaring leert dat tastbare herinneringen ouders en naasten kunnen helpen, nu en in een later stadium. De manier waarop ouders worden gesteund en begeleid na babyverlies speelt een belangrijke rol in het leven na het afscheid.

Hulpmiddel bij nazorg

De Phéron Memory Box helpt zorgprofessionals in het ziekenhuis om fijne nazorg te geven en biedt ouders de mogelijkheid om op een zachte, intuïtieve wijze tastbare herinneringen te maken.

Met liefde samengesteld

Iedere box wordt met liefde en zorgvuldigheid samengesteld en kosteloos aangeboden aan ouders. Wat kunnen ouders onder andere met behulp van de Phéron Memory Box?

♥ Een voet- en of handafdrukje in zacht klei maken

♥ Een voet- en of handafdrukje op papier maken

♥ Een haarplukje of iets anders dierbaars bewaren in een transparant buisje

♥ Iets dierbaars bewaren in het harten bewaardoosje

♥ Een foto van je geliefde baby in een lijstje plaatsen

♥ De waxinelichthouder op een “fijn” plekje neerzetten en een kaarsje aan steken

♥ Een identieke handgemaakte knuffel voor jezelf bewaren en eentje bij je baby neer leggen

♥ Een Quick Reference Card lezen met hierop een korte beschrijving wat je kunt doen na babyverlies om tastbare herinneringen te maken

♥ Een hart, ster of vlinder accessoire vinden als troostitem

♥ Een kaart met een gedicht lezen

♥ Informatie vinden

Help jij ons helpen?

Wij kunnen nog steeds niet alle ziekenhuizen of aanvragen beantwoorden.

Om deze waardevolle vorm nazorg te kunnen bieden en te continueren zijn wij geheel afhankelijk van vrijwilligers, donateurs en sponsoren.

Neem een kijkje op: http://stichtingpheron.nl/steun-ons/

Of SMS “BOX” naar 4333 en doneer eenmalig €3,-

Of doe mee aan onze jaarlijkse loterij actie en koop een lot: http://stichtingpheron.nl/loterij-actie/