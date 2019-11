Welkom bij Vrijmetselarij Sneek

Sneek – Op zoek naar zingeving? Vrijmetselarij daagt mensen uit hun eigen steentje bij te dragen aan het bouwen van een betere wereld. Hierbij gebruiken we de symboliek uit de bouwwereld: Ieder mens past en meet voortdurend hoe hij zijn plek in de wereld het beste kan innemen. De nadruk ligt steeds op eigen verantwoordelijkheid van de individu. In de beslotenheid van de loge zoeken we hoe we zelf een beter mens kunnen worden. In openheid en met respect voor elkaar. Een ander willen overtuigen is niet aan de orde: Respect staat voorop.

Wie nieuwsgierig is wordt van harte uitgenodigd te komen kennismaken. De loge Concordia Res Parvae Crescunt (C.R.P.C. sinds 1818) heet u welkom op

Donderdag 7 november 2019 om 20.00 uur

In het gebouw aan de Looxmagracht 20 te Sneek

De deuren zijn voor u geopend en belangstellenden zijn van harte welkom.

U kunt dan kennismaken met wat de vrijmetselarij te bieden heeft, aan de activiteiten deelnemen en vragen stellen.