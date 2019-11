The End of Things, tentoonstelling van Gert Jan Slotboom in Museum Martena

IJlst – Van 9 november tot en met 19 januari 2020 is de tentoonstelling The End of Things van schilder Gert Jan Slotboom uit IJlst te zien in Museum Martena.

De tentoonstelling toont de nieuwste werken uit het oeuvre van Slotboom. De kwetsbare, eenzame, vergankelijke mens staat centraal. Slotboom kijkt met compassie en een melancholische blik naar de worsteling die het leven altijd weer blijkt te zijn. De mens voert een innerlijk gevecht tegen zijn eigen pijn, verdriet en angst.

Slotboom: ‘Ik ben de mens naakt gaan neerzetten. Naaktheid is in de geschiedenis van de kunst al vaker gebruikt als metafoor voor de waarheid en kwetsbaarheid. In mijn werk wil ik proberen onze angsten en zwakheden, die we verborgen willen houden voor buitenstaanders, aan de oppervlakte te brengen. In juist die angsten en zwakheden herkennen we onszelf in de zuiverste vorm en daar gaat het om.’

De serie toont, op levensgrote doeken, de mens in zijn naakte, onbeschermde kwetsbaarheid. Eenzaam, melancholisch, pijnlijk. Rauw en zonder opsmuk. De schilderijen zijn confronterend. Het werk roept een beeld op waarin we ook onszelf zouden kunnen herkennen. Individu en toch universeel.

We worden gewaar wat we werkelijk zijn: tempels van kwetsbaarheid, eenzaamheid en sterfelijkheid.

Verfhuid

Gaandeweg deze serie is de textuur van de verf een belangrijke rol gaan spelen. De verf in combinatie met het thema wordt, als logisch gevolg, rauw opgebracht. Dus er is meer overeenstemming in vorm en verf. De manier waarop verf wordt opgebracht moet op een logische manier ondersteunend zijn. Een bijkomend effect is dat een doek op afstand, door vervloeiing van de toets, een fijne uitstraling krijgt, maar van dichtbij gaat de verfhuid een belangrijke rol spelen bij de beleving van het schilderij.

Subtiele humor

Enkele schilderijen op de tentoonstelling laten een subtiel gevoel voor humor zien. Zo heeft de schilder zichzelf afgebeeld als Johannes de Doper, zijn hoofd wordt gepresenteerd op een houten snijplankje. In The Hyperborean Brotherhood is de vriendengroep van Slotboom afgebeeld ‘gewapend’ met biljartkeu, schilderstok en dwarsfluit. Het schilderij is geïnspireerd op het Jeruzalem Broederschap van Jan van Scorel uit 1541. Vanwege de nominatie voor de Nederlandse Portretprijs is The Hyperborean Brotherhood pas in Museum Martena te zien vanaf eind november.

De tentoonstelling The End of Things wordt op zaterdag 9 november geopend door Geert Pruiksma, directeur van Museum Nienoord in Leek.