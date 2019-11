Het Muziekbeestje komt met ‘Het huis van Sinterklaas’ naar de Bibliotheken in Súdwest Fryslân

Súdwest-Fryslân – Hinke van het Muziekbeestje komt weer langs in onze bibliotheken. Kinderen van 3 tot 7 jaar kunnen dan komen luisteren naar het verhaal ‘Het huis van Sinterklaas’ en mogen samen met Hinke muziek maken.

Het Muziekbeestje is op donderdag 21 november in Makkum, op vrijdag 22 november in Koudum, op zaterdag 23 november in Sneek, op donderdag 28 november in Workum en op vrijdag 29 november in Wommels. De voorstelling begint in alle vestigingen om 15.00 uur, met uitzondering van Sneek, daar start hij om 10.30.

Kaartjes zijn te koop in de bibliotheek of via www.bmf.nl/sinterklaas en kosten € 2,- voor leden en € 4, – voor niet-leden. Er kunnen maximaal 15 kinderen meedoen aan deze activiteit, daarom moet er vooraf een kaartje gekocht worden en vol is vol!