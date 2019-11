Bijzondere verhalenavond in het Nationaal Modelspoor museum

Sneek – Boffert, Jan in de zak, Hang op en Wondercake. Het komt allemaal langs in verhalen op vrijdagavond 15 november 2019 in het Nationaal Modelspoor museum in Sneek. Prachtig, spannend maar ook “lekker”. De verhalenavond is het vervolg op de geweldige 2018 Verhalen waarmee LF2018 begon. Op verhalenavond ontmoet heel Friesland elkaar om te luisteren naar verhalen.

Het thema van onze bijzondere avond is “Eten en drinken uit die goede, oude tijd”, puur nostalgie uit de vijftiger jaren. Onze vertellers Jan Tolsma en Laura van der Weide nemen ons mee terug in de tijd. Maar niet alleen met verhalen. Kom genieten van pruttelkoffie en vers gebakken wondercake in de wonderpan, nog gemaakt op een petroleum stel.

De vergeten groenten en fruit, nostalgisch snoepgoed, Poppeslokje, Boerenjongens en meisjes, allemaal weer te proeven en te zien met allerlei oude attributen tijdens de verhalenavond in ons museum.

De verhalen zijn doorlopend te beluisteren op vrijdagavond 15 november 2019 van 19:00 – 21:30 uur. U hoeft niet te reserveren en kunt op elk moment binnen komen.

Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: Verhalenvertellers Jan Tolsma en Laura van der Weide | Foto Modelspoormuseum