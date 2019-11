Sneek – Op de Facebookpagina van gemeente Súdwest-Fryslân doet de gemeente een oproep aan de eigenaar van deze boot. “Wij zijn op zoek naar de eigenaar van onderstaande boot. Het bootje ligt op een ligplaats van de stichting ‘ligplaatsen Het Eiland’ in #Sneek. Ben jij of ken jij de eigenaar? Meld je dan bij afdeling Handhaving publiek domein via ons algemene telefoonnummer 14 0515.”