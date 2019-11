INGEZONDEN – Aangespoord door het recente succes van de Nederlandse vrouwen tijdens de wereldcup, is de populariteit en vitaliteit van het vrouwenvoetbal sterk gegroeid.

Nederland brengt vele topsporters voort, van kampioene kunstschaatsen Dianne Margaret de Leeuw, tot olympisch medaille winnaar en huidig lid van het Pokerstars Team Holland, Fatima Moreira de Melo.

Tot voor kort echter, leed het vrouwenvoetbal in Nederland aan een tekort aan interesse en erkenning. Doordat ze in de finale van de wereldcup kwamen, en maar net verloren van de huidige kampioenen uit de Verenigde Staten, zorgden de oranje heldinnen ervoor dat het Nederlands vrouwenvoetbal eindelijk de aandacht en zorg krijgt die het verdient

bron: stux / Pixabay License

De overwinningen van de Oranje leeuwinnen tijdens de Euro en de Wereldcup heeft de interesse in het vrouwenvoetbal wakker gemaakt.

Een korte geschiedenis van het Nederlandse vrouwenvoetbal

De deelname van vrouwen in het internationale voetbal startte verbazingwekkend vroeg in Nederland, met de eerste vrouwen die een international speelden tegen West Duitsland al in 1965. Maar helaas, ondanks de vroege start, bleef het vrouwenvoetbal gedurende de volgende 50 jaar zo goed als onopgemerkt.

Het duurde tot 2007 voordat er een landelijke Eredivisie voor onze voetbal vrouwen in Nederland werd opgezet, veel later dan vele andere Europese landen die veel later hun voetbalgeschiedenis startten.

Ondanks de langzame en late start, heeft de KNVB, het Nederlandse bestuursorgaan, de verwachting dat door de opzet van een Eredivisie voor Vrouwen en het internationale succes van de Leeuwinnen er in 2020 wel 183,000 geregistreerde speelsters in Nederland zullen zijn.

De Nederlandse overwinning van oranjes leeuwinnen tegen Noorwegen tijdens de Eurocup, had gelijkwaardige resultaten in de inschrijvingen van meisjes en vrouwen in het voetbal. De inschrijvingen en interesse voor de sport van meisjes en vrouwen ging destijds met 7 procent omhoog.

De Oranjeleeuwinnen op het internationale podium

Een groot deel van de reden voor de groeiende interesse in het voetbal is dus vanwege de overwinningen van het huidige nationale vrouwenteam. De leeuwinnen maakten hun debuut, en ondanks dat het hun eerste grote internationale toernooi was, haalden ze het direct tot de semi finales.

Hetzelfde gebeurde tijdens de wereldcup van 2015, toen het vrouwenteam het tot de laatste zestien haalde, totdat ze werden verslagen door één enkel doelpunt in een nek aan nek wedstrijd met Japan.

Steeds groeiende over de afgelopen jaren, kwam in 2017 de eerste grote overwinning voor het Nederlandse team, en toonde de uitzonderlijke kwaliteiten van enkele van de speelsters die ook zouden bijdragen aan de succesvolle overwinning tijdens de wereldbeker. Enkele van deze speelsters zijn Lieke Martens, Vivianne Miedema, Sherida Spitse en Shanice van de Sanden.

En in tegenstelling tot de vorige wereldbeker de gehouden werd, versloeg Nederland Japan met 2-1, ondanks dat ze verloren tegen het machtige team van de Verenigde Staten, die een lange voetbalgeschiedenis van het vrouwenvoetbal hebben. De oranje speelsters hebben aangetoond dat er op het internationale vlak rekening moet worden gehouden met deze pittige dames, en dat zij meer dan bekwaam zijn om op internationaal niveau voetbal te blijven spelen.

bron: skeeze / Pixabay License

Door de oprichting van de eredivisie vrouwen in 2007, hebben de vrouwelijke voetbalsters in Nederland meer faciliteiten gekregen om hun spel te kunnen verbeteren

De toekomst van de vrouwenvoetbal in Nederland

Na het behaalde succes in de UEFA dames Euro 2017 competitie en de wereldbeker ziet de toekomst van het damesvoetbal er rooskleurig uit.

Meer dan 70 procent van de Nederlandse bevolking zegt geïnteresseerd te zijn in damesvoetbal en sinds de oprichting van de Eredivisie van vrouwen zit voetbal in de lift en is hard op weg om een van de favoriete dames sporten in Nederland te worden.

Wat heel bemoedigend is, is dat volgens de KNVB is “het aantal ouders van meisjes tot vijf jaar dat voetbal ziet als een zeer waarschijnlijke sport voor hun dochters, het afgelopen jaar verdubbeld.”

De Eredivisie vrouwen heeft tevens aangegeven plannen te hebben om van de nu bestaande teams; ADO Den Haag, Achilles’29 Groesbeek, Ajax Amsterdam, sc Heerenveen, PEC Zwolle, PSV Eindhoven, FC Twente en Telstar VVNH Velsen, tot 20 te laten groeien in 2020. Dit laat weer zien dat er schot zit in de ontwikkeling en toekomst van het vrouwenvoetbal.