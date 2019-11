Verhalenavond op 7 november met Henk van der Veer

Een mooie verhalenavond meemaken? Dat kan op 7 november a.s. op een bijzondere locatie die Henk een warm hart toedraagt, nl. ‘de Loodsboot’!

‘De Loodsboot’ is een begrip voor vele inwoners van Sneek. Helaas ligt het schip al jaren aan de ketting. Sinds vorig jaar oktober wordt ‘de Loodsboot’ weer intensief gebruikt.

Diaconaal opbouwwerkers Kees van Kordelaar en Elvera Jansen hebben het initiatief genomen om een diaconaal ontmoetingscentrum te creëren in ‘de Loodsboot’. Dit hebben zij gedaan naar aanleiding van onderstaande gedachten

‘Omzien naar elkaar. Een goed gesprek met mensen die je niet zo goed kent. We leven in een samenleving waarin we veel langs elkaar heen leven. Waar de menselijke maat soms ver te zoeken is. Druk, druk met van alles en nog wat. Maar wat is er uiteindelijk echt van belang? Wat is het waar ieder mens echt een diepe behoefte aan heeft? Aan gezelschap, je gezien weten en iets voor een ander kunnen betekenen. Aangesproken worden als mens, waar de ander oog heeft voor wie je wezenlijk bent. Waar je de mogelijkheid krijgt je kwaliteiten en talenten in te zetten.’

‘De Loodsboot’ is een plek waar iedereen zichzelf mag en kan zijn. Waar iedereen zich welkom voelt. Waar je binnen kunt lopen voor een broodje, kop koffie of thee, een goed gesprek, spelletje enz.

Nieuwsgierig geworden? Kom gewoon een keertje langs! Je bent van harte welkom.

We zijn open op maandag en donderdag van 12 tot 14 uur.

Sinds kort organiseren we naast de reguliere inloop ook (creatieve) workshops en andere activiteiten, zoals deze verhalenavond met Henk van der Veer.

Voor meer informatie: Elvera Jansen, 06-24679980.

Voor actuele openingstijden en activiteiten, kijk op Facebook