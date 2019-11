Oplopende temperatuur

Sneek – De maand oktober verliep erg nat, iets meer dan 120 mm viel er bij mij in het noordoosten van Sneek in de regenmeter. Deze eerste ochtend in november is gestart met wat vorst, aan vorst hoeven we komende tijd niet te denken en ook de heldere blauwe luchten van de laatste dagen zijn we kwijt.

Vandaag zien we de temperatuur langzaam maar zeker oplopen en het maximum bereiken we pas komende avond. Ligt deze nu nog nipt boven nul, vanavond komt ze boven de 10 graden uit. De bewolking neemt verder toe en later vanuit het zuidwesten volgt regen, meest lichte regen. De wind waait uit het zuidoost tot zuiden, eerst zwak, later matig.

Komende nacht verloopt bewolkt, regenachtig, dit met een minimumtemperatuur van 11 graden.

Leek het er eerder op dat morgen een bewolkte en vrij natte dag zou worden, dat laatste lijkt mee te vallen. Wel overheerst de bewolking met in de ochtend nog wat motregen, daarna op een buitje na droog. De temperatuur stijgt verder en komt op een 14 graden uit. Wind neemt toe uit het zuidwesten, matig tot (vrij) krachtig.

Zondag overdag een enkele bui, in de middag mogelijk wat zon, in de avond volgt weer regen. Wind zuidelijk, matig tot vrij krachtig, in de avond wat sterker. De temperatuur komt rond de 12 graden uit.

Ook maandag belooft geen droge dag te worden en bij een zuidwest tot zuidelijke wind wordt het opnieuw een 12 graden.

Dirk van der Meer