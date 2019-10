Zonnige donderdag

Sneek-Deze laatste dag van oktober is gestart met vanochtend een ietwat winters aangezicht. Afgelopen nacht kwam de temperatuur iets onder het vriespunt uit. Vandaag stijgt ze bij veel zonneschijn naar een 8 a 9 graden, dit bij een oost tot zuidoostelijke wind die zwak, af en toe matig is.

Komende nacht verloopt helder eerst nog helder en daalt de temperatuur tot dichtbij nul. Later vanuit het zuidwesten meer bewolking.

Morgen een waterkoude dag. De dag verloopt bewolkt en later in de morgen volgt regen. De temperatuur stijgt langzaam maar zeker naar een 10 graden later op de dag. Wind zuidelijk, zwak tot matig.

Het weekend ziet er niet fraai uit. Er valt geregeld nattigheid en de wind neemt toe uit het zuid tot zuidwesten. Enige pluspunt is de temperatuur, die stijgt naar een 13 graden op zaterdag, zondag weer iets lager.

Ook maandag belooft geen droge dag te worden, wel krijgt het zonnetje nog wat kans. Al met al, november start met ouderwets Hollands herfstweer.

Dirk van der Meer