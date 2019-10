Tammy’s Cafetaria in Sneek blijft milieubewust

Sneek – Vorig jaar om deze tijd startte Tammy’s Cafetaria aan de Prins Hendrikkade in Sneek een proef om bestellingen in plastic in de ban te doen. Een proef waarbij het publiek gevraagd werd daaraan mee te werken bijvoorbeeld door geen vier losse bakjes patat meer te bestellen maar een gezinszak, ten slotte helpen alle beetjes. En ook om de spreekwoordelijke plastic vorkjes zult u vergeefs zoeken, want die zitten er niet meer bij.

“Bestellingen worden dus voortaan niet meer in plastic verpakt, maar in papieren zakken/tassen. Het liefst zouden we vandaag nog voorgoed afscheid nemen van plastic, aldus eigenaresse Tammy Andrews, “Maar alternatieve verpakkingsmaterialen zijn minimaal vier keer zo duur als de plastic variant en deze extra kosten willen we niet doorberekenen aan de klant. Maar mocht deze actie een succes worden, ja dan…”

Nu een jaar later ziet Andrews terug. “Na onze ‘proef maand’ zonder plastic hebben we enkele plastic verpakkingen terug moeten brengen door praktische en/of kostbare redenen. Houten vorkjes bleken bijvoorbeeld in praktijk niet fijn mee te eten en de biologisch afbreekbare rietjes gingen snel kapot.”

Toch blikt Tammy tevreden terug over wat er wel is bereikt.”Inmiddels zijn wij een jaar verder en hebben wij naar schatting toch 80% minder plastic gebruikt als voorheen. Ik heb wel een aantal concrete cijfers. Wij hebben 25.680 plastic tasjes bespaard, 24.000 plastic patatbakjes, we gebruiken nu puntzakken. We gebruikten 18.300 plastic frikandel bakjes minder. En een totaal van ongeveer zo’n 82.380 stuks wegwerp plastic minder is toch een prachtig resultaat?!”

Het plastic helemaal verbannen lijkt nog een onmogelijke opgaaf zegt Tammy, “maar samen hebben we bewezen dat het een stuk minder kan! Het papier bevalt heel goed en de patat valt zeker in de smaak bij onze klanten, dus dit gaan we zeker zo houden!”