Nieuwbouw Lampeterrein

Sneek- Op het terrein waar vroeger de fabriek van Lampe stond, aan de Julianastraat in Sneek, zullen binnenkort woningen gebouwd worden. Vanmorgen werd er een opvallend bord geplaatst om de nieuwbouwplannen onder de aandacht te brengen. Het bord is gemaakt door Visser Print & Sign.

De locatie aan de Julianastraat van de oude Lampe fabriek ligt er al jaren verlaten bij en door de initiatiefnemers een plan ontwikkeld van acht grondgebonden stadswoningen.

De woningen hebben op de begane grond een berging en ruime woonkeuken, op de eerste verdieping zeer ruime woonkamer en op de tweede verdieping drie slaapkamer met badkamer. De verkoop is inmiddels gestart zomer en de bouw zal in het eerste kwartaal van 2020 is de bedoeling.

Foto Henk van der Veer