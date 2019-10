Offingawier-Terwijl de Sneker Weerman, Dirk van der Meer, schrijft dat ‘deze laatste dag van oktober gestart is met vanochtend een ietwat winters aangezicht’ en ‘de afgelopen nacht kwam de temperatuur iets onder het vriespunt uit’, stijgt de temperatuur bij de schaatsfanaten. Nico Brandsma uit Offingawier is er zo’n eentje. Hij stuurde vanmorgen al een foto van een licht winters landschap. Nog maar even rustig aan Brandsma cs! Maar de foto is prachtig!