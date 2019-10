Geslaagd eerste Ondernemersfonds Seminar “Recht zo die gaat!”

Sneek- De Stichting Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân organiseerde op 30 oktober 2019 het seminar “Recht zo die gaat!” Dit seminar werd georganiseerd om alle 89 kernen binnen de gemeente te informeren over en te betrekken bij het reilen en zeilen van het Ondernemersfonds. Buiten een redelijk goede opkomst vanuit de ondernemersverenigingen en verenigingen van dorpsbelang mocht de organisatie zich ook verheugen in de belangstelling van drie van de vier coalitiepartijen uit de gemeenteraad.

Onder leiding van dagvoorzitter Douwe van der Meer werd een strak programma uitgevoerd dat werd begonnen met een presentatie door de voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds SWF, Robert van de Leur, over de stand van zaken met betrekking tot het ondernemersfonds. De Raad van Toezicht presenteerde zich, waarna voorzitter de aanwezigen enthousiasmeerde over een groot aantal projecten dat met geld van het Ondernemersfonds mede tot stand is gekomen.

Hierna werden de ruim 45 aanwezigen onderverdeeld in 6 werkgroepen met elk de opdracht om verbetervoorstellen voor het fonds en suggesties voor gemeentebrede projecten te formuleren. Hieruit kwamen nuttige suggesties naar voren waar het bestuur verder mee zal gaan.

Na de pauze was het de beurt aan Frits de Ruyter De Wildt (de 12 generatie) die het levensverhaal van Michiel de Ruyter bracht met een analogie naar plannen ontwikkelen en uitvoeren zoals ook bij een ondernemersfonds gebeurt.

Als laatste programma onderdeel werden een negental stellingen geponeerd voor het forum, waarbij de zaal kon reageren op de antwoorden van de forumleden. Het Forum bestond naast de voorzitter en de heer De Ruyter de Wildt uit de heren Pieter Douma (voorzitter Leeuwarder Ondernemersfonds) en Herre Heeres (voorzitter Dorpsbelangen Parrega-Hieslum).

Al met al kijkt het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds SWF terug op een zeer geslaagd eerste seminar met veel positiviteit en onderlinge contacten, dat zeker voor herhaling vatbaar is.