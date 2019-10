Arriva aan zet voor duurzamer regionaal treinverkeer

Sneek- Arriva, de grootste regionale treinvervoerder in Nederland, maakte vandaag op de Klimaattop in het Noorden bekend dat zij vanaf 2022 jaarlijks 2% vermindering van de uitstoot van CO2 gaat realiseren met de regionale treininzet. Het gaat om de uitstoot uit het hele keten waarin Arriva Trein actief is: vanaf het moment dat de trein wordt gemaakt tot en met het uiteindelijke uit bedrijf nemen, recyclen van de trein. Arriva brengt de uitstoot in de nieuwe concessie van de Noordelijke lijnen, die vanaf 2020 start en tot 2035 duurt, in beeld met een CO2 barometer. Deze wordt in de periode 2018-2022 met het Smart Public Transport Lab van TU Delft ontwikkeld en kan naast monitoring ook ingezet worden om een voorspelling te doen van het effect van het inzetten van maatregelen.

Gehele keten

In 2017 uitte Arriva tijdens de Klimmaattop in het Noorden het voornemen tot het ontwikkelen van een CO2 barometer. In het afgelopen jaar heeft het Smart Public Transport Lab van de TU Delft alle verschillende factoren in beeld gebracht die een rol hebben in de gehele emissie-keten (cradle to cradle) van regionaal treinverkeer. Die keten start op het moment van het produceren van het staal ten behoeve van de productie van de trein, duurt tot en met de uiteindelijke sloop van de trein als die aan het eind van zijn levensduur is én bekijkt ook alle processen die zich daartussenin afspelen. De vervoerder en het Smart Public Transport Lab van de TU Delft, die zich als aanjagers zien op het gebied van duurzaamheid, laten nu zien welke voortgang is bereikt.

Inzicht in effecten

Arriva kan met behulp van de CO2 barometer haar koolstofdioxide-uitstoot monitoren en ook nagaan welke maatregelen er (al dan niet in combinatie) ingezet moeten worden om die uitstoot te verminderen. De barometer geeft dus inzicht in het effect van verschillende maatregelen die binnen de keten van regionaal treinverkeer ingezet kunnen worden. Anne Hettinga: “Wij hebben beloofd jaarlijks 2% vermindering van de uitstoot van CO2 te bereiken. Als wij dat doel als Arriva niet halen dan geven we onszelf een boete die we inbrengen in een ontwikkelfonds ten behoeve van duurzaamheid.”

Eerst in het Noorden

De ontwikkeling die Arriva nu in het Noorden inzet zal ook van waarde zijn voor andere regio’s waar Arriva haar openbaar vervoersdiensten aanbiedt. Eerst wordt de CO2 barometer echter toegepast op het afgebakende gebied van de Noordelijke lijnen. Op dit moment worden de huidige (GTW-) treinen in het Noorden volledig omgebouwd. Naast een nieuwe look krijgen de huidige treinen onder meer geavanceerde batterijpakketten om zo ook in de toekomst op een duurzame manier het openbaar vervoer te verzorgen. Vanaf de start van de concessie zullen ook 18 nieuwe (WINK-) treinen instromen als toevoeging aan de huidige vloot. De aankoop van deze treinen stond centraal in de Klimaattop van 2017.