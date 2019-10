Sneek- Ik hoorde gisteren van verschillende mensen dat ze het weer heerlijk vonden zo met de zon en frisse lucht. Dat mogen we vandaag weer beleven. Na een koude start met vorst aan de grond, blijft het vandaag zonnig en droog. De wind is zwak, af en toe matig uit het oosten en de temperatuur komt rond de 10 graden uit .

Komende nacht verloopt helder en koud. Bij niet al te veel wind duikt de temperatuur tot rond het vriespunt. Mistkans is vannacht klein.

Morgen opnieuw een zonnige dag, helaas gelijk de laatste van deze week. De temperatuur komt bij een ietwat aantrekkende oost tot zuidoostelijke wind iets lager uit, 8 a 9 graden.

Helaas vanaf vrijdag totaal ander weer. Vrijdag verloopt bewolkt en valt er vanaf later in de morgen geregeld nattigheid. Een waterkoude dag, wind zuidelijk en de temperatuur loopt langzaam op tot een 11 graden later op de dag.

Zaterdag eerst regen, later een droger moment, gevolgd door al weer regen. Wel zien we de temperatuur stijgen en komt rond de 13 graden uit bij een wind die uit het zuidwest tot zuiden waait.Zondag en maandag regenachtig, tevens veel wind op zondag.

Dirk van der Meer