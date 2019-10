De mensen achter Kledinguitleen Balk

Balk- Kledinguitleen Balk opende deze zomer de deuren. Vanaf de allereerste dag is het een groot succes. “Het is een komen en gaan van mensen tijdens onze openingsuren. We zijn constant bezig”, klinkt het enthousiast wanneer we binnen zijn. Het bewijs dat er in onze omgeving een grote vraag is naar kleding voor feesten en evenementen is geleverd.

Voorheen konden toneelverenigingen en feestgangers voor hun kostuums terecht bij Toneeluitleen Joure. Na dertig jaar trouwe dienst moesten de mensen uit Joure in mei van dit jaar stoppen. Met dit nieuws kwam Paulien Dooper thuis, toen zij namens Toneelvereniging De Trochsetters uit Balk hun geleende kleding terugbracht. Paulien deelde het voor hen trieste bericht in de WhatsApp-groep van De Trochsetters, die daarna volstroomde met reacties.

Groot vertrouwen

‘Het moet niet’ en ‘dat kan toch niet’ was de inhoud van de meeste berichten. Een aantal leden van de vereniging nam vervolgens het initiatief zelf een kledinguitleen op te starten. Een brief naar de gemeente en het idee om hun plannen te realiseren in Sociaal Cultureel Centrum ’t Haske in Balk hadden niet het gewenste resultaat. Een pand op industrieterrein Eigen Haard bleek wel een prima optie. De kleding heeft hier een mooie plek gekregen en het publiek weet de nieuwe locatie goed te vinden. Het plan is komend voorjaar zelfs de bovenverdieping erbij te betrekken. Die ruimte is nodig want nog niet alle voorradige kleding heeft een plek kunnen krijgen.

Margré Deinum, Paulien Dooper, Pieter Homma en Siska Lubach zijn de initiatiefnemers van kledinguitleen Balk en vormen met elkaar het stichtingsbestuur. “Wij huren deze ruimte van Huitema/Hoogeveen, die zeer welwillend stonden tegenover onze plannen”, vertelt Siska. “Op 4 mei kregen we de sleutel en dankzij de hulp van maar liefst 42 vrijwilligers hebben we het voor elkaar gekregen om in een maand tijd deze ruimte, waar motoren stonden, om te toveren tot kledinguitleen.”

“Daarvoor hebben we stevig moeten schoonmaken en klussen”, vervolgt Margré. “We hebben de accessoires en de kleding hierheen verhuisd met een trailer, alles voorzien van labels en keurig opgehangen. De kleding uit Joure, die er netjes uitzag, hebben we overgenomen met eigen middelen. Zo groot is het vertrouwen in onze plannen.& quot; Uitgebreide collectie

Siska: “Dat we bovendien de kledingcollectie van wijlen Johan Huisman over konden nemen, was voor ons fantastisch. Het is zo mooi dat deze bijzondere kledingstukken voor Balk behouden blijven. Het is een grote collectie, bestaande uit een paar duizend kledingstukken en accessoires. Er zitten unieke exemplaren tussen. Johan nam bijvoorbeeld uit elk land dat hij bezocht een hoofddeksel mee. Wij zijn er zo blij mee. Daarom wilden we de kledinguitleen beslist hier gevestigd hebben. Bovendien is dat gemakkelijker voor alle vrijwilligers die we hier en in de omliggende dorpen hebben. We willen nog verder uitbouwen voor wat betreft activiteiten en ruimte. Wanneer wij straks de bovenverdieping in gebruik hebben genomen, kunnen we de verschillende thema’s beter laten zien en de galakleding en bruidsjurken goed tot hun recht laten komen. Voor attributen zoals een rollator, een rolstoel, of een kinderwagen kunnen de mensen dan ook bij ons terecht.”

“Een doedelzak, een masker, kleding voor de Oktoberfesten of een ander themafeest, je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben het hier wel”, vult Margré aan. “Mensen helpen aan de juiste kleding omdat ze gaan optreden of feestvieren is op zich al een feest. Die voorpret is het allerleukst. Er wordt veel gelachen”, vindt Paulien. En alle medewerkers beamen: “Hier komen alleen maar blije mensen. Het is een feestje om hier te zijn.”

Sociaal gebeuren

Uit de hele zuidwesthoek van Friesland komen de mensen naar Balk. “Wij bedienen een groot gebied”, vertelt Siska. “Wat mij daarnaast opvalt, is dat zoveel mensen op zoveel verschillende manieren met ons meedenken. Zo kregen we van winkeliers paspoppen en tassen om te gebruiken bij het uitlenen van de kleding. Het is een sociaal gebeuren, waar veel vrijwilligers hun talenten voor inzetten. Er is een naai- en een bouwploeg en Willemina zorgt voor een goede promotie via social media. Wanneer we geen kostuum voor iemand kunnen vinden en we weten dit op tijd, kunnen we zelfs aanbieden om het te maken. Thea van de naaiploeg maakte al een prachtige jurk voor Sneeuwwitje.”

Of Kledinguitleen Balk het net als Toneeluitleen Joure ook dertig jaar gaat volhouden weten de initiatiefnemers niet. “Dit kwam toevallig op ons pad en heeft ons voor de komende jaren een leuke hobby bezorgd, dat is zeker”, besluit Siska.

Tekst: Gea de Jong-Oud

Foto’s: Orange Pictures