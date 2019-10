Bruto opbrengst Fancy Fair: € 33.670,

Sneek- De opbrengst is bedoeld voor het Onderhoud- en Restauratiefonds Martinikerk,

Daarnaast komt elk jaar een deel van de opbrengst ten goede aan een zgn ‘Goed Doel’. Dit jaar is dat de Stichting Leergeld ZWF. Vanaf maandag 4 november is inbreng en ophaaldienst weer mogelijk bij ‘de Oerslach’.

Prijzen op de Entreebewijzen:

Oranje 1045 1e prijs € 300 Groen 1393 2e prijs € 200 Oranje 2510 3e prijs € 100 Oranje 3064 elektrische deken Oranje 3199 staafmixer Oranje 2323 BBQ (3 in 1) Groen 1107 stofzuiger Groen 1522 elektrische deken



Prijzen kunt u ophalen bij de fam. Rusticus, Kon. Wilhelminastraat 77, tel. 422442 / 06-10153068