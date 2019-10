Vrij zonnig

Sneek- Na een koude start van de dinsdag met aan de grond wat vorst, hebben we een vrij zonnige dag voor de boeg. Er drijven af en toe wat wolken over, maar de kans dat daaruit een buitje valt is nihil. De wind is zwak, af en toe matig en draait van het noordoosten naar het oosten. De temperatuur komt rond de 10 graden uit.

Komende nacht verloopt helder en koud. Bij niet al te veel wind duikt de temperatuur tot rond het vriespunt, wel is er kans op mist boven de weilanden.

Morgen een zonnige dag, bij een oostelijke wind wordt het echter niet veel warmer dan 9 graden. Naar donderdag weer een koude nacht, donderdag zelf zonnig en droog.

Dit fraaie, zonnige maar iets te koude weer voor de tijd van het jaar is geen lang leven beschoren. Vrijdag en zondag verlopen bewolkt en valt er geregeld nattigheid, op zaterdag een bui. Wel zien we de temperatuur weer stijgen en komt rond de 13 graden uit bij een wind die uit het zuidwest tot zuiden waait.

Dirk van der Meer