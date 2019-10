Studenten Leon en Jelte zoeken steun voor hun project Go for Africa

Sneek- “Wij Team Boekemantsje’s gaan naar Afrika voor een goed doel:Go for Africa”, mailen Leon de Wit uit Nijland en Jelte Kamstra de redactie van GrootSneek. “Kunnen jullie ons helpen om dit bericht te posten”, vragen beide studenten. Uiteraard? Hierbij!

Wie zijn wij?

Leon de Wit 18 jaar en woont in Nijland.

Jelte Kamstra 18 jaar en woont in Peins

Wij zijn studenten van het Friesland college in Heerenveen. Wij volgen de opleiding Specialist mobiele techniek en zijn 3de jaars.

Wat is go for Africa?

Go for Africa is een stichting die mensen in Senegal en Gambia helpen. Ze doen dit door kennis en de nodige middelen te geven aan de mensen die daar leven. Ze proberen hier mee de landen elke keer weer een beetje in de goede richting te sturen.

Onze reis

Wij gaan in februari 2020 richting Afrika, wij leggen een dan een reis van 7500 km af met de auto. Daar doen we 3 weken over. Als we daar in Senegal aankomen worden we in groepen verdeeld over een aantal scholen. Wij krijgen een opdracht van de stichting go for Africa mee die we op school moeten voorbereiden en daar in Senegal uit moeten voeren. Dat kan bijvoorbeeld storing meten in een auto zijn of iets ontwerpen zoals een zonneboiler. Wij gaan daar 7 weken lesgeven aan de studenten daar. Als dus in totaal de 10 weken voorbij zijn, gaan wij met het vliegtuig weer terug. Onze auto die we hebben gekocht laten we daar. Die kunnen de inwoners daar gebruiken. U kunt ons ook volgende via deze pagina, waar wij week verslagen op gaan zetten.

Status van het project

Wij hebben inmiddels een auto gekocht en we zijn daar mee bezig om hem klaar te maken voor Afrika. En ook hebben wij al wat spullen verzamelt om te kunnen kamperen.

Sponsoring

Om de reis/stage mogelijk te maken hebben wij uw hulp nodig. Met uw sponsoring wordt het voor ons mogelijk om deze reis toen. U kunt sponsoren in geld maar ook in goederen. Denk daarbij aan auto onderdelen en kampeer spullen. Of spullen die wij kunnen gebruiken tijdens de reis.

Als u als bedrijf wilt sponsoren, plakken wij een sticker op de auto van jullie logo en op onze facebook pagina ook kunnen jullie een donatie bewijs krijgen.

Als u ons wilt sponsoren of vragen hebt kunt u contact met ons op nemen.

Kan via ons nummer en email.

Nr. Leon 0621375500 Jelte 0610372868

Mail: leon.dewit001@fclive.nl

bankrekening:

t.n.v. J.kamstra EO L. De Wit

NL12RABO 0345721322

Ook is het mogelijk om met ons in gesprek te gaan. Neem dan even contact met ons op!