Sander Meeter wint biertapwedstrijd in Sneek

Sneek- Met minimaal verschil op z’n concurrent Rein Arjan Zijlstra heeft Sander Meeter gister de Friese biertapwedstrijden bij De Walrus gewonnen. Meeter wist 151 punten in de wacht te slepen, Zijlstra moest het met een puntje minder doen. Maar niet alleen bij de nummers 1 en 2 was het een close finish, ook de strijd om de derde plaats was moordend. Maar liefst drie tappers behaalden hetzelfde aantal punten (143) waardoor de tijd beslissend werd. Gerard van Beijeren uit Sneek, hij werkt bij Onder de Linden, bleek de snelste.

Het was de elfde keer dat het Friese kampioenschap biertapwedstrijden in Sneek georganiseerd werden. “We doen dat vanuit Koninklijke Horeca Nederland, de werkgeversorganisatie van de horeca. Die ambiëren dat om de kwaliteit van de horeca naar een hoger peil te brengen”, vertelde Anne Wind. Met een deelnemersveld van bijna 40 tappers uit heel Friesland toonde Wind zich tevreden. Ook het niveau gaat volgens de horecaondernemer uit Sneek elk jaar omhoog en zijn de deelnemers ook echt voor de wedstrijden aan het oefenen geweest.

Tijdens de Horecava in Amsterdam zal de landelijke finale plaatsvinden. Gerard van Beijeren zal daarbij aanwezig zijn. “Dat komt omdat je als bedrijf maar een afgevaardigde naar de finale mag sturen. Sander en Rein werken bij de Beachclub in Lemmer, maar die hadden ook al een winnaar tijdens de Groningse kampioenschappen. Dat is Koen Hoiting, hij gaat dus samen met Gerard van Beijeren naar de landelijke finale om daar Friesland te vertegenwoordigen”, legt Wind uit.

De Horecava is in januari 2020.