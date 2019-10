Juf Sia 40 jaar in het onderwijs

Sneek- Vandaag, 29 oktober, is er feest op de Julianaschool. Daar wordt gevierd dat Juf Sia de Goede 40 jaar in het onderwijs zit.

In 1974 is ze begonnen als kleuterjuf op de Bloemstraat in Sneek, in het gebouw wat naast de Julianaschool staat en nu gebruikt wordt door Stichting Kinderwoud. Na een periode van verlof, wat gebruikelijk was als je kinderen kreeg, is ze na enkele jaren weer gestart in het onderwijs. Ze heeft vervolgens op verschillende scholen gewerkt en vindt het zelf heel bijzonder dat ze nu weer lesgeeft op de Bloemstraat. Mede omdat ze zelf als kind ook op de Julianaschool heeft gezeten. Dit prachtige jubileum moet natuurlijk gevierd worden.

Sia werd vanmorgen vroeg met een roze DAF uit het bouwjaar 1974 thuis opgehaald. Deze Daf werd gesponsord door Solex Verhuur Friesland uit Harich. Een prachtige combinatie van auto en juf met hetzelfde startjaar.

Voor school stonden alle kinderen juf Sia op te wachten, waarna ze in een erehaag naar het schoolplein ging. Daar werd een prachtig feestlied voor haar gezongen.

Daarna ging het feest binnen verder. Juf Sia kwam langs in de midden- en bovenbouwgroepen en vertelde over haar loopbaan als juf. Samen met de onderbouwgroepen werd er gekeken naar een poppenkastvoorstelling van Inkipinki – poppentheater. Juf Sia genoot, samen met de kinderen.

Op de foto’s zien we de aankomst in de DAF, het zingen op het plein en het vieren met haar kleuters.