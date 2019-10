TenneT deelt fietslampjes uit voor betere zichtbaarheid

Wolsum- Vanmorgen deelden medewerkers van TenneT en Visser & Smit Hanab in de vroege ochtend fietslampjes uit langs de Remswerderleane in Wolsum. Dat gebeurde aan zo’n 40 (brom)fietsers. Zij deden dit om hen er op te wijzen hoe belangrijk het is om gezien te worden in het verkeer. Zeker nu er meer bouwverkeer rijdt voor de aanleg van een ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Marnezijl (Bolsward) en Oudehaske (Heerenveen). De lampjes werden enthousiast ontvangen. “Hoe meer lampjes op mijn fiets, hoe beter”, aldus een van de fietsende scholieren.

Ben je in beeld?

Zowel voor TenneT als Visser & Smit Hanab staat veiligheid altijd op nummer één. En veiligheid gaat verder dan het dragen van een bouwhelm en het afschermen van mogelijk gevaarlijke plekken. De actie ‘Ben je in beeld?’ is er vooral om verkeersdeelnemers erop te wijzen dat ze niet altijd zichtbaar zijn voor bouwverkeer. Fietsers en bromfietsers worden erop gewezen alert te zijn in de buurt van bouwverkeer.

Bouwverkeer

TenneT legt een ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding aan van meer dan 30 kilometer tussen de hoogspanningsstations Marnezijl (Bolsward) en Oudehaske (Heerenveen). De aanleg vindt plaats voor het grootste deel in de berm van de A7 en duurt een jaar. De kabelverbinding draagt bij aan het versterken van het hoogspanningsnet in het westelijke deel van Fryslân. Op de wegen zoals Laerd en Zaed, Remswerderlaene en Tsjaerdyk rijden dan meer vrachtwagens en ander zwaar verkeer dan normaal. https://www.tennet.eu/marnezijl-oudehaske