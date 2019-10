Sneek- Het wordt komende week tijdelijk wat kouder, wat nachtvorst is mogelijk, en de buienkans is eerst klein. Later in de week neemt de regenkans weer toe en zien we de temperatuur weer stijgen.

Vandaag zijn er opklaringen, hier en daar valt een bui(tje). De wind waait uit het noordwesten en is zwak tot matig. De temperatuur komt rond de 11 graden uit.

Komende nacht opklaringen, temperatuur daalt naar een 2 graden en is vorst aan de grond mogelijk.

Morgen droog, flinke opklaringen en de wind is noordoostelijk tot oost, zwak tot matig. Met een graadje of 10 is het iets kouder dan wat we normaal in deze tijd van het jaar zien.

In de nacht naar woensdag daalt de temperatuur op neushoogte tot dicht bij het vriespunt, overdag bij een oostelijke wind wordt het 8 graden. Het is de woensdag droog en vrij zonnig.

Dirk van der Meer