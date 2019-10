Nieuw horecaconcept HEMA Sneek

Sneek – Tijdens MooiSneek heeft het publiek al even mogen proeven van het nieuwe horecaconcept van de HEMA: een patatje mét, in puntzak. Met het nieuwe concept, Lekker HEMA, wil de HEMA de horeca nog meer richten op verse broodjes, snacks en pizza. Jan Brinksma: “Wij hebben sinds drie weken de verse HEMA friet in het assortiment. We krijgen er erg positieve reacties over en merken dat ook steeds meer mensen een puntzak met friet bestellen.”

“Deze friet is speciaal gemaakt voor de HEMA, net als de sauzen die erbij worden geserveerd. Allen hebben een authentieke smaak. We hopen dan ook dat onze friet in puntzak net zo’n icoon wordt als de rookworsten en hotdogs!”