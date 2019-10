Unieke miniatuurkermis feestelijk geopend

Sneek – De grootste Miniatuurkermis van Nederland van Michel de Jong uit Enkhuizen is feestelijk geopend door mevrouw Martje Bits-Porsinck in Het Nationaal Modelspoor museum.

In het bijzijn van de familie sprak Martje trots te zijn dat de nostalgische kermis van haar man nu weer even te zien was in Sneek. Een foto van Lou Bits werd vervolgens bij “zijn draaimolen” neergezet, waarna ze de molen in beweging zette.

De kermis is door de heer de Jong gerestaureerd en uitgebreid en is voor het eerst, sinds de negentiger jaren weer even terug in Sneek. Aangevuld met een kermis van LEGO en Faller modelbouw. Het hele weekend volop licht en geluid in het museum.

De herfstvakantie activiteiten worden dit weekend afgesloten met deze unieke kermis.

De “miniatuurkermis” is open op zondag 27 oktober van 13.00 tot 17.00 uur. Toegang uitsluitend met geldig museum toegangsbewijs. Voor meer informatie over openingstijden en toegangsprijzen, zie www.modelspoormuseum.nl

Fotobijschrift en foto: Mevrouw Martje Bits-Porsinck en de heer M. de Jong tijdens de opening van de kermis.